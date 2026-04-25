La Policía secuestró un camión que trasportaba equinos con irregularidades en la documentación

Efectivos policiales dependientes de la Unidad de Seguridad Vial dependientes de la Unidad Regional VII-Saladas, en la jornada de ayer 24-04-26, realizando controles vehiculares por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 930 aproximadamente, tras detener la marcha de un camión, observaron que el mismo trasportaba un total de 32 animales equinos -caballos-, los cuales eran trasladados sin la documentación correspondiente.
Durante el procedimiento los
citados efectivos realizaron el secuestro del rodado debido a la falta de
documentaciones para circular. Posteriormente, además intervino el personal de
la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, quienes procedieron
al secuestro de los animales debido a irregularidades en la guía presentada.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en turno, continuándose con las diligencias en las dependencias correspondientes.