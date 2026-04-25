sábado, 25 de abril de 2026

La Policía secuestró un camión que trasportaba equinos con irregularidades en la documentación

Efectivos policiales dependientes de la Unidad de Seguridad Vial dependientes de la Unidad Regional VII-Saladas, en la jornada de ayer 24-04-26, realizando controles vehiculares por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 930 aproximadamente, tras detener la marcha de un camión, observaron que el mismo trasportaba un total de 32 animales equinos -caballos-, los cuales eran trasladados sin la documentación correspondiente.

Durante el procedimiento los citados efectivos realizaron el secuestro del rodado debido a la falta de documentaciones para circular. Posteriormente, además intervino el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, quienes procedieron al secuestro de los animales debido a irregularidades en la guía presentada.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en turno, continuándose con las diligencias en las dependencias correspondientes.