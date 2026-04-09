La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos siendo las 12:00 horas aproximadamente, cuando hallándose
por Pasaje Galarza y calle Amado Bonpland, observaron una motocicleta – marca
Motomel Blitz 110cc.- entre los árboles del lugar, aparentemente abandonada,
careciendo de algunos plásticos, batería y otras cosas, por lo que, luego de
inspeccionar la zona y no hallar alguna persona, procedieron a su secuestro,
posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto
hallarse presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.
La motocicleta secuestrada fue
puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites al respecto.