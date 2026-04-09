jueves, 9 de abril de 2026

La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

En horas del mediodía de hoy 09-04-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones del Barrio Itati, secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos siendo las 12:00 horas aproximadamente, cuando hallándose por Pasaje Galarza y calle Amado Bonpland, observaron una motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.- entre los árboles del lugar, aparentemente abandonada, careciendo de algunos plásticos, batería y otras cosas, por lo que, luego de inspeccionar la zona y no hallar alguna persona, procedieron a su secuestro, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto hallarse presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.