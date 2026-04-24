La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Segunda Urbana, en la madrugada de hoy 24-04-25, tras tomar conocimiento de un hecho, lograron secuestrar una motocicleta que aparentemente seria de dudosa procedencia.
Dicho procedimiento lo concretaron cerca de las 04:30 horas,
cuando los mencionados efectivos toman conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de dos personas que se
encontrarían arrastrando una motocicleta en inmediaciones de calle J. R. Vidal
y La Pampa, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde
observaron abandonada en la vía pública una motocicleta -marca Appia City Plus
110c.c-, procediéndose a su secuestró preventivo.
Posteriormente, la motocicleta fue trasladada a la citada
dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.