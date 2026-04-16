Lavalle: La Policía realizó el resguardo de un yacaré encontrado en una vivienda

En la mañana de hoy 16-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito de Lavalle, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados de la presencia de un animal en el interior de un inmueble, lograron retirar y resguardar a un yacaré hallado en la vivienda.
El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos cerca de las 10:00 horas, cuando recibieron la alerta que
en una vivienda de esa localidad, habría ingresado un yacaré y se solicitaba la
presencia policial, por lo que, rápidamente acudieron al lugar, realizando un
eficaz operativo, procediendo al resguardo del ejemplar sin que se registraran
incidentes.
Posteriormente, el yacaré fue
trasladado y liberado en su hábitat natural, continuándose con las diligencias
de rigor en la citada dependencia.