Llevaban 925 kilos de marihuana y 5 kilos de hachís en la caja de carga de su camioneta

Al inspeccionar el sector trasero del rodado, los funcionarios observaron la existencia de bultos de diferentes tamaños que acondicionaban paquetes prensados, bolsas termosellados y envoltorios de papel encerado, que contenían la sustancia ilícita.
Ambos quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.
A las 01:00 de la madrugada de ayer, los gendarmes del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux, que llevaba cubierta la caja de carga con una lona, cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 101, localidad misionera de San Antonio.
Al momento de solicitar a los ocupantes, de nacionalidades paraguaya y argentina, que levantaran la carpa que cubría la parte trasera del rodado, los funcionarios constataron la existencia de 23 cajas de diferentes tamaños que emanaban un fuerte olor similar a la de marihuana.
Inmediatamente, los gendarmes extrajeron del interior de los bultos: paquetes prensados, bolsas termosellados y envoltorios de papel encerado, los cuales contenían una sustancia vegetal y otra sustancia tipo masa de color verde parduzco.
Se procedió a realizar las pruebas de campo Narcotest sobre las sustancias halladas, que resultaron positivo para 925 kilos 400 gramos de cannabis sativa y 5 kilos 250 gramos de hachís (elaborado con la resina almacenada de las flores de las plantas de marihuana y es posteriormente amasada, tiene una mayor potencia en el nivel de THC).
Con intervención del Juzgado y Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, los uniformados detuvieron a los involucrados mayores de edad como así también decomisaron la droga y el rodado, en infracción a la Ley 23.737.