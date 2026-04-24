Más de 29 mil paquetes de cigarrillos y dos vehículos fueron incautados en Misiones

Los operativos se llevaron a cabo, con una diferencia de 40 minutos, en la ciudad de Puerto Rico y en la localidad de Dos Hermanas.
En el primero, los funcionarios hallaron 12.000 atados de cigarrillos extranjeros en el interior de un auto.
Minutos más tarde, los uniformados desplegados sobre la Ruta Provincial N° 17 divisaron que dos camionetas circulaban juntas bajo el modus operandis “transporte de mercadería ilegal” (uno actuaba de “puntero” y otro llevaba la carga). Se decomisó un total de 17.360 paquetes de cigarrillos y se detectó que una de las camionetas tenía pedido de secuestro en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil).
Integrantes de la Sección “Puerto Rico”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, intentaron detener la marcha de un automóvil Fiat Uno que circulaba sobre un camino vecinal de la ciudad de Puerto Rico, cuyo conductor al percatarse de la presencia de los gendarmes aceleró y emprendió una veloz huida.
Como resultado de patrullas pedestres dentro del ejido urbano, los funcionarios encontraron el rodado abandonado y cargado con 12.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.
Cuarenta minutos más tarde, el personal de la Sección “San Pedro” del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” desarrollaba actividades de prevención vial y control sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 17. Momentos que, efectuaron las señales de disminución de velocidad a dos camionetas que circulaban juntas, aparentemente bajo el modus operandis de transporte de mercadería ilegal (una operaba de “puntero”), el conductor de uno de los rodados embistió el dispositivo de la Fuerza y se dieron a la fuga.
Tras un recorrido de un kilómetro buscando a los vehículos fugados, los efectivos hallaron uno de ellos (Fiat Toro) siniestrado, fuera del corredor vial y sin ocupantes. Dentro del mismo, se encontraban acondicionados 17.360 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que carecían de aval aduanero.
Asimismo, las consultas efectuadas sobre los antecedentes del vehículo arrojaron que poseía pedido de secuestro vigente por robo en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.
Intervinieron los Juzgados y las Fiscalías Federales de Eldorado y Posadas, que dispusieron el secuestro de la mercadería y de los vehículos, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.