miércoles, 8 de abril de 2026

Mburucuya: La Policía recuperó elementos robados de un establecimiento rural

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Mburucuya llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en un establecimiento rural ubicado en el Paraje La Loma, lugar de donde personas desconocidas habrían sustraído varios elementos.

Por el hecho, los mencionados efectivos lograron finalmente en la jornada de ayer 07-04-26, recuperar varias sogas entre otros elementos, los cuales habría sido los denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.