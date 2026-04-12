Mercedes: Esclarecen robo millonario tras intenso operativo policial con persecución y detenidos

La Policía de Corrientes logró esclarecer un importante robo ocurrido en una agroveterinaria de la ciudad de Mercedes, donde delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero, El ilícito se registró en el comercio “Agroveterinaria San Martín”, ubicado sobre Ruta Nac N° 123, donde tras forzar una puerta lateral, ingresaron al interior, y sustrajeron aproximadamente $12.000.000, y otros elementos. Que tras tomar conocimiento del hecho, la Policía desplegó un inmediato operativo cerrojo en rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos.
En ese marco, alrededor de las 11:30 horas, en inmediaciones de El Sombrero, se detectó un vehículo de similares características al buscado, que se dirigía hacia la capital, al advertir la presencia policial, sus ocupantes emprendieron la fuga a alta velocidad, por un camino rural, siendo interceptado más adelante, en ese momento, dos de los ocupantes descendieron y huyeron hacia una zona de monte, mientras que un tercer individuo fue detenido en el lugar, tratándose de M. A. Navarro Ramírez alias "Gordo Cone" (la semana pasada ya fue detenido por la policía en otra causa) procediéndose además al secuestro del vehículo, Fiat 1 color blanco. Ante ello se montó un amplio operativo de rastrillaje, estableciendose un perímetro en la zona rural, con efectivos trabajando a pie, a caballo y con apoyo de drones, en un despliegue que se extendió durante varias horas.
Como resultado del intenso operativo, en horas de la noche fueron localizados y detenidos los dos prófugos, M. J. M. Ramírez, alias "come moco" y M. A. Pereyra alias "mono", lográndose además el secuestro de casi la totalidad del dinero denunciado como sustraído. Tanto los detenidos que son mayores de edad, todos con frondoso prontuario, como así también los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Fiscal de Mercedes.
La Policía continúa las diligencias de rigor, destacando la rápida respuesta operativa y la eficaz coordinación de los recursos, que permitieron esclarecer el hecho en pocas horas y poner a los responsables a disposición de la justicia.