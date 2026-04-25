sábado, 25 de abril de 2026

Mercedes: La Policía realizará un operativo de seguridad por el "36° Campeonato Argentino de Polo del interior con Hanticap”

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional III° Curuzú Cuatiá y de las Comisarías de distrito que le dependen, junto a la Dirección General de Seguridad Rural Y Ecológica; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de una nueva edición del "36° Campeonato Argentino de Polo del interior con Hanticap" – Mercedes Corrientes -2026",  a desarrollarse desde el 27 de abril al 02 de mayo, en el Predio Cuarto Rincon, ubicado sobre Ruta Nacional Nº 119 y camino rural de la ciudad de Mercedes, previéndose una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades, basándose en la distribución estratégica de los recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre otras.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.