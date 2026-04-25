sábado, 25 de abril de 2026

Mocoretá: La Policía desbarató tres kioscos de drogas, hay dos personas detenidas

En la jornada de ayer 24-04-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera y Segunda de Mocoretá, junto a personal de la Sección Investigaciones, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación llevada adelante durante aproximadamente un mes, concretaron tres allanamientos simultáneos en el Barrio Industrial, lo que posibilitó desarticular kioscos de estupefacientes.

Los distintos trabajos de investigación, llevó a los efectivos a diligenciar tres órdenes de allanamientos en simultáneo, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la división GTO de Monte Caseros y Curuzu Cuatia y de la Unidad Regional Nº3, como resultado de los mismos, se logró el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo, alcanzando un total de más de un millón de pesos, además de sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína fraccionada para su comercialización—, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, en un punto ubicado sobre la ruta, se incautaron dos motocicletas que presumiblemente serían utilizadas para la distribución de drogas bajo la modalidad “delivery”. Conforme a una estimación, lo secuestrado tendría un aforo de $7.500.000. En tanto, fueron detenidas dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor.