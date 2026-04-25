Mocoretá: La Policía desbarató tres kioscos de drogas, hay dos personas detenidas

Los distintos trabajos de
investigación, llevó a los efectivos a diligenciar tres órdenes de
allanamientos en simultáneo, para lo cual contaron con la valiosa colaboración
de personal de la división GTO de Monte Caseros y Curuzu Cuatia y de la Unidad
Regional Nº3, como resultado de los mismos, se logró el secuestro de una
importante suma de dinero en efectivo, alcanzando un total de más de un millón
de pesos, además de sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína fraccionada
para su comercialización—, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros
elementos de interés para la causa.
Asimismo, en un punto ubicado
sobre la ruta, se incautaron dos motocicletas que presumiblemente serían
utilizadas para la distribución de drogas bajo la modalidad “delivery”.
Conforme a una estimación, lo secuestrado tendría un aforo de $7.500.000. En tanto,
fueron detenidas dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer.
Las personas junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la Ley
Nacional N° 23.737, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor.