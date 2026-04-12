Mocoretá: La Policía secuestró una moto que fue robada en Bs. As., hay un demorado

En horas de la noche del viernes 10-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Mocoretà, llevaron adelante operativos de contralor en calles Camino Arroyo los Guantes y Julio Zandoná, oportunidad en que procedieron a identificar a un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave de 110cc- del cual no supo justificar su procedencia, por lo que fue secuestrada de manera preventiva.
Posteriormente, siguiendo la
línea investigativa se logró determinar que dicha motocicleta poseía pedido de
secuestró por estar denunciada como sustraída en Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires en el mes de enero.
La persona demorada y el rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.