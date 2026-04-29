miércoles, 29 de abril de 2026

Múltiples procedimientos preventivos: Varias personas demoradas en distintos puntos de la ciudad

En la jornada de ayer 28-04-26, efectivos policiales del GRIM en el marco de intensos operativos de prevención desplegados, llevaron adelante diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del GRIM IV, en horas de la mañana, un ciudadano de 25 años de edad, fue demorado en inmediaciones de calle Remedios de Escalada, tras ser observado merodeando y generando intranquilidad en la zona. Al verificar sus datos, se constató que registraba un pedido de localización activo.

Posteriormente, personal del GRIM V, demoraron en inmediaciones de calle 450 y Crespo de esta ciudad, a un sujeto de 35 años de edad, que se encontraba observando el interior de un automóvil y quien al advertir la presencia policial habría intentado evitar a los uniformados.

Asimismo, en otro procedimiento realizado, en inmediaciones de calle Plácido Martìnez y Salta, dos individuos fueron interceptados tras un llamado al sistema de emergencias, quienes se encontraban promoviendo desorden en la vía pública, consumiendo algún tipo de estupefacientes y/o bebidas, constatándose además que ambos registraban antecedentes.

En tanto, durante la tarde, en sendos procedimientos, por calle los atacamas y Aconcagua, y en cercanías de la zona del shopping, dos sujetos fueron demorados en momentos en que se encontraban merodeando y al no poder justificar su presencia en el lugar ni acreditar su identidad.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continúan con los trámites de rigor de cada caso.