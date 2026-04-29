Múltiples procedimientos preventivos: Varias personas demoradas en distintos puntos de la ciudad

El primero de los procedimientos
lo realizó personal del GRIM IV, en horas de la mañana, un ciudadano de 25 años
de edad, fue demorado en inmediaciones de calle Remedios de Escalada, tras ser
observado merodeando y generando intranquilidad en la zona. Al verificar sus
datos, se constató que registraba un pedido de localización activo.
Posteriormente, personal del GRIM
V, demoraron en inmediaciones de calle 450 y Crespo de esta ciudad, a un sujeto
de 35 años de edad, que se encontraba observando el interior de un automóvil y
quien al advertir la presencia policial habría intentado evitar a los
uniformados.
Asimismo, en otro procedimiento
realizado, en inmediaciones de calle Plácido Martìnez y Salta, dos individuos
fueron interceptados tras un llamado al sistema de emergencias, quienes se
encontraban promoviendo desorden en la vía pública, consumiendo algún tipo de
estupefacientes y/o bebidas, constatándose además que ambos registraban
antecedentes.
En tanto, durante la tarde, en
sendos procedimientos, por calle los atacamas y Aconcagua, y en cercanías de la
zona del shopping, dos sujetos fueron demorados en momentos en que se
encontraban merodeando y al no poder justificar su presencia en el lugar ni
acreditar su identidad.
Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continúan con los trámites de rigor de cada caso.