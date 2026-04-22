Murió una mujer que estaba internada tras ser atropellada por una motocicleta

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana tomaron conocimiento en la mañana de ayer 21-04-26, que por calles Catamarca y Junin, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron un motociclista y una peatona.
Según la información inicial
obtenida, el hecho tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Motomel
Blitz- conducido por un hombre de 30 años de edad y una peatona de apellido
Romero -mayor de edad- quien – a raíz de las lesiones sufridas- fue trasladada
hasta un centro de salud, donde en horas de la mañana de hoy 22-04-26
informaron su lamentable deceso.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de investigación en turno.