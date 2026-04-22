miércoles, 22 de abril de 2026

Murió una mujer que estaba internada tras ser atropellada por una motocicleta

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana tomaron conocimiento en la mañana de ayer 21-04-26, que por calles Catamarca y Junin, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron un motociclista y una peatona.

Según la información inicial obtenida, el hecho tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Motomel Blitz- conducido por un hombre de 30 años de edad y una peatona de apellido Romero -mayor de edad- quien – a raíz de las lesiones sufridas- fue trasladada hasta un centro de salud, donde en horas de la mañana de hoy 22-04-26 informaron su lamentable deceso.

Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de investigación en turno.