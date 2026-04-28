Paso de la Patria: Intentaba vender elementos robados y terminó preso

A raíz del hecho, los uniformados
lograron determinar que algunos de los elementos estarían siendo ofrecidos para
la venta mediante una red social, por lo que, continuando con los trabajos
correspondientes, lograron recuperar dos licuadoras y un candado antirrobo de
84 milímetros, con su llave correspondiente, los cuales corresponderían a
alguno de los denunciados como sustraídos.
Los elementos recuperados fueron
trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias
del caso.