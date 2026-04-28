martes, 28 de abril de 2026

Paso de la Patria: Intentaba vender elementos robados y terminó preso

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la víspera, luego de que un hombre denunciara la sustracción de varios elementos.

A raíz del hecho, los uniformados lograron determinar que algunos de los elementos estarían siendo ofrecidos para la venta mediante una red social, por lo que, continuando con los trabajos correspondientes, lograron recuperar dos licuadoras y un candado antirrobo de 84 milímetros, con su llave correspondiente, los cuales corresponderían a alguno de los denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.