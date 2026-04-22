miércoles, 22 de abril de 2026

Paso de los Libres: Detectan presunta víctima de explotación laboral

El ciudadano, quien se encontraba en un inmueble precario bajo condiciones de vulnerabilidad, fue trasladado y quedó a disposición de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima de Mercedes. 

En cumplimento de una manda judicial, efectivos de Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paso de los Libres", avanzaron en una investigación por presunta infracción a la Ley 26.364 “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

Ayer, cuando los gendarmes arribaron a una vivienda situada en Colonia Pirirí, se encontraron ante un presunto hecho de Trata por Explotación Laboral, por lo que trasladaron a la víctima, un ciudadano hacia la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, quedando a disposición de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima de Mercedes.

 

En el hecho, se contó con el apoyo de personal dependiente del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cbo Misael Pereyra”; como así también de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y RENATRE (del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores).