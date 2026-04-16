Paso de los Libres: En diferentes procedimientos la Policía aprehendió a un hombre y demoró a cuatro personas con antecedentes policiales

De igual forma, efectivos
dependientes del -G.R.I.M. II- cerca de las 10:00 horas, por calles Rio de
Janeiro y Pirovano, identificaron y demoraron a un joven de 26 años de edad,
quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados en la
zona, y tras las primeras averiguaciones poseía antecedentes policiales.
También, el -G.R.I.M. I- siendo
las 17:30 horas aproximadamente, hallándose por calles Guardiamarina y Sgto.
Mayor Atienza, divisaron e identificaron a un joven de 20 años de edad, quien
tras las averiguaciones correspondientes poseía antecedentes policiales,
además, se encontraba observando detenidamente los domicilios y vehículos
estacionados, siendo demorado.
Por último, personal del Comando
Patrulla, alrededor de las 12:30 horas, luego de ser alertados por el Sistema
Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de un hombre que estaría reducido
por los vecinos por calles Braile y Resoagli, quien momentos antes habría
intentado cometer un hecho delictivo, por lo que, rápidamente acudieron al
lugar, donde procedieron a la identificación del hombre de 39 años de edad,
quien resulto poseer antecedentes policiales en las primeras averiguaciones,
siendo aprehendido posteriormente.
Los demorados y el aprehendido
fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se
continuaron con los tramites en cada caso.