jueves, 16 de abril de 2026

Paso de los Libres: En diferentes procedimientos la Policía aprehendió a un hombre y demoró a cuatro personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 15-04-26, efectivos policiales del Comando Patrulla y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. I, II y III-, realizando patrullajes preventivos e identificación de personas, realizaron diferentes procedimientos, donde demoraron a cuatro personas y aprehendieron a un hombre momentos en que intentaba cometer un hecho delictivo, además poseían antecedentes policiales.
El primer procedimiento, lo realizaron los efectivos del -G.R.I.M. III- pasadas las 02:30 horas, luego de ser alertados por un transeúnte acerca de dos jóvenes probando los picaportes de los domicilios, por lo que, recorren la zona y encontrándose por calles Jujuy y Carlos Pellegrini, divisaron a dos personas, identificadas de 25 y 35 años de edad, además, tras las correspondientes averiguaciones, resultaron poseer antecedentes policiales y al no poder justificar su presencia en la zona, fueron demorados.       

De igual forma, efectivos dependientes del -G.R.I.M. II- cerca de las 10:00 horas, por calles Rio de Janeiro y Pirovano, identificaron y demoraron a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados en la zona, y tras las primeras averiguaciones poseía antecedentes policiales. 

También, el -G.R.I.M. I- siendo las 17:30 horas aproximadamente, hallándose por calles Guardiamarina y Sgto. Mayor Atienza, divisaron e identificaron a un joven de 20 años de edad, quien tras las averiguaciones correspondientes poseía antecedentes policiales, además, se encontraba observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, siendo demorado.        

Por último, personal del Comando Patrulla, alrededor de las 12:30 horas, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de un hombre que estaría reducido por los vecinos por calles Braile y Resoagli, quien momentos antes habría intentado cometer un hecho delictivo, por lo que, rápidamente acudieron al lugar, donde procedieron a la identificación del hombre de 39 años de edad, quien resulto poseer antecedentes policiales en las primeras averiguaciones, siendo aprehendido posteriormente.

Los demorados y el aprehendido fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites en cada caso.