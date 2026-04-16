jueves, 16 de abril de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó dos celulares y documentaciones sustraídas recientemente

En la jornada de hoy 16-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración a la Unidad Fiscal en turno y el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto Robo-, tras realizar una minuciosa labor investigativa, recuperaron dos celulares y documentaciones.

Luego de que los efectivos fueran alertados de un ilícito ocurrido por Avenida San Martin al 2.000 de la citada ciudad, donde alrededor de las 02:00 horas, una persona resulto víctima de la sustracción de una riñonera, en la cual llevaba dos teléfonos celulares - marcas IPhone 13 Pro Max y Motorola Moto G32- y documentaciones personales.

Al respecto, el personal realizo una amplia labor investigativa, lo que posibilito recuperar ambos celulares los cuales fueron adquiridos de buena fe por otra persona, también, en un descampado ubicado en el Bº Terminal, hallaron las documentaciones denunciadas como sustraídas, posteriormente y continuando con la línea investigativa identificaron al presunto autor del hecho, continuándose con las labores para lograr su demora.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites correspondientes.