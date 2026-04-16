Paso de los Libres: La Policía recuperó dos celulares y documentaciones sustraídas recientemente

Luego de que los efectivos fueran
alertados de un ilícito ocurrido por Avenida San Martin al 2.000 de la citada
ciudad, donde alrededor de las 02:00 horas, una persona resulto víctima de la
sustracción de una riñonera, en la cual llevaba dos teléfonos celulares -
marcas IPhone 13 Pro Max y Motorola Moto G32- y documentaciones personales.
Al respecto, el personal realizo
una amplia labor investigativa, lo que posibilito recuperar ambos celulares los
cuales fueron adquiridos de buena fe por otra persona, también, en un
descampado ubicado en el Bº Terminal, hallaron las documentaciones denunciadas
como sustraídas, posteriormente y continuando con la línea investigativa
identificaron al presunto autor del hecho, continuándose con las labores para
lograr su demora.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites correspondientes.