Curuzú Cuatiá: La Policía aprehendió a un joven tras un hecho delictivo

Hoy 22-04-26, personal policial dependientes de la Comisaria de distrito Primera de Curuzú Cuatiá llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en horas de la madrugada en un domicilio ubicado por calle Posadas de esa localidad, donde persona desconocida habría ingresado y sustraído dinero en efectivo y tarjetas varias.
Por el hecho los mencionados efectivos lograron finalmente
identificar al presunto autor quien se encontraba utilizando las tarjeteas en
un local comercial, por lo que una vez dirigidos al lugar, observaron al mismo,
quien al notar la presencia policial emprende su huida, pero fue rápidamente
aprehendido, tratándose de un mayor de edad, alias “carpincho”.
La persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y traslada hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.