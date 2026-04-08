miércoles, 8 de abril de 2026

Paso de los Libres: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados de una vivienda

En la jornada de ayer 07-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un televisor y un tubo de gas recientemente sustraídos.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un televisor de 32 pulgadas -marca Hisense- y un tubo de gas de un domicilio ubicado en Sarmiento al 1000 aproximadamente, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos secuestrados recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.