Paso de los Libres: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados de una vivienda

En la jornada de ayer 07-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un televisor y un tubo de gas recientemente sustraídos.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de un televisor de 32 pulgadas
-marca Hisense- y un tubo de gas de un domicilio ubicado en Sarmiento al 1000
aproximadamente, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera
hallar y recuperar los elementos secuestrados recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.