Personas demoradas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento se realizó en el marco de los
operativos preventivos dispuestos, en el horario comprendido entre las 03:00 y
las 05:00 horas, se llevó a cabo un operativo conjunto en jurisdicción de la
Comisaría Seccional 16°. Como resultado de dicho despliegue preventivo, se
procedió a la demora de seis personas, todas mayores de edad, quienes no
contaban con documentación que acreditara su identidad.
Posteriormente, siendo las 14:00 horas, personal del Comando
Patrulla, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos y en
colaboración con el sistema SIS 911, acudió a inmediaciones de calles Pío XII y
Dr. Carrillo, donde se logró la demora de un joven de 21 años de edad ya que
fue observado transportando elementos de dudosa procedencia, sin poder
justificar su propiedad, además de no contar con documentación personal.
Continuando con las tareas preventivas, ya en horas de la
noche, siendo aproximadamente las 23:00 horas, personal del G.R.I.M II que se
hallaba de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de calles
Sánchez Bustamante y Tupac Amarú, procedió a la identificación y demora de un
joven de alias “Drogui” -mayor de edad-, quien se encontraba promoviendo
desorden en la vía pública y no poseía documentación que acreditara su
identidad, registrando antecedentes policiales.
Más tarde, pasadas las 00:00 horas, personal policial del
G.R.I.M IV, tras ser alertado por vecinos del Barrio Jardín, localizaron en
calles Las Teresitas y Las Dalias a un sujeto de alias “Chuki” -mayor de edad,
quien se encontraría manipulando picaportes de vehículos estacionados, no
pudiendo justificar su accionar ni acreditar su identidad, hallándose además en
su poder un elemento punzante tipo “chupete”.
Finalmente, en horas de la madrugada alrededor de las 02:30
horas, personal del Comando Patrulla, en circunstancias de encontrarse
realizando recorridas preventivas en la zona céntrica, en Pasaje Agustín
González y calle Rioja, visualizan un sujeto saliendo corriendo de un local
comercial con una botella de champagne, siendo perseguido por una empleada que
manifestaba haber sido víctima de un ilícito. Ante esta situación, se procedió
a la identificación y demora de esta persona de 32 años de edad, quien además
posee una medida cautelar vigente.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.