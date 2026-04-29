miércoles, 29 de abril de 2026

Personas demoradas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 29-04-26, efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M), Comando Patrulla y Comisarías jurisdiccionales procedieron a la demora de varias personas que se encontraban, merodeando domicilios, observando vehículos estacionados o promoviendo desorden en la vía pública, generando intranquilidad entre vecinos y transeúntes.

El primer procedimiento se realizó en el marco de los operativos preventivos dispuestos, en el horario comprendido entre las 03:00 y las 05:00 horas, se llevó a cabo un operativo conjunto en jurisdicción de la Comisaría Seccional 16°. Como resultado de dicho despliegue preventivo, se procedió a la demora de seis personas, todas mayores de edad, quienes no contaban con documentación que acreditara su identidad.

Posteriormente, siendo las 14:00 horas, personal del Comando Patrulla, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos y en colaboración con el sistema SIS 911, acudió a inmediaciones de calles Pío XII y Dr. Carrillo, donde se logró la demora de un joven de 21 años de edad ya que fue observado transportando elementos de dudosa procedencia, sin poder justificar su propiedad, además de no contar con documentación personal.

Continuando con las tareas preventivas, ya en horas de la noche, siendo aproximadamente las 23:00 horas, personal del G.R.I.M II que se hallaba de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Sánchez Bustamante y Tupac Amarú, procedió a la identificación y demora de un joven de alias “Drogui” -mayor de edad-, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública y no poseía documentación que acreditara su identidad, registrando antecedentes policiales.

Más tarde, pasadas las 00:00 horas, personal policial del G.R.I.M IV, tras ser alertado por vecinos del Barrio Jardín, localizaron en calles Las Teresitas y Las Dalias a un sujeto de alias “Chuki” -mayor de edad, quien se encontraría manipulando picaportes de vehículos estacionados, no pudiendo justificar su accionar ni acreditar su identidad, hallándose además en su poder un elemento punzante tipo “chupete”.

Finalmente, en horas de la madrugada alrededor de las 02:30 horas, personal del Comando Patrulla, en circunstancias de encontrarse realizando recorridas preventivas en la zona céntrica, en Pasaje Agustín González y calle Rioja, visualizan un sujeto saliendo corriendo de un local comercial con una botella de champagne, siendo perseguido por una empleada que manifestaba haber sido víctima de un ilícito. Ante esta situación, se procedió a la identificación y demora de esta persona de 32 años de edad, quien además posee una medida cautelar vigente.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.