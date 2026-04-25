Personas demoradas y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron cerca de las 20.00 horas, en Avenida Patagonia y calle José
Hernández, donde se procedió a la demora de dos menores de edad, quienes
circulaban en una motocicleta -marca Honda Titan 150 cc-, los cuales tras ser
abordado no pudieron acreditar identidad ni propiedad del rodado.
Posteriormente, en inmediaciones
de avenida Iberá y calle Sarmiento, alrededor de las 01.30 horas, se demoró a un
joven -mayor de edad- que se encontraba observando el interior de domicilios,
quien no contaba con documentación ni pudo justificar su accionar ni presencia
en el lugar.
En otro procedimiento, llevado a
cabo en calle Valparaíso y avenida Maipú pasadas las 04.30 horas, personal
policial intervino ante una riña entre varios sujetos, logrando la demora de
uno de ellos, de 28 años de edad, a quien se le secuestró entre sus pertenencias,
un arma blanca tipo cuchillo. El mismo no poseía documentación y presentaba
signos de estar bajo efectos de haber ingerido algún tipo de sustancias.
Finalmente, en la mañana de hoy,
cerca de las 08.00 horas, en calle Centeno y Río Limay, se demoró a un ciudadano
de 38 años de edad, que se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública,
alterando el orden y mostrando una actitud agresiva hacia transeúntes.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.