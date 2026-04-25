sábado, 25 de abril de 2026

Personas demoradas y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 25-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, llevaron adelante distintos procedimientos en la ciudad, que derivaron en demoras de personas y el secuestro preventivo de cosas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 20.00 horas, en Avenida Patagonia y calle José Hernández, donde se procedió a la demora de dos menores de edad, quienes circulaban en una motocicleta -marca Honda Titan 150 cc-, los cuales tras ser abordado no pudieron acreditar identidad ni propiedad del rodado.

Posteriormente, en inmediaciones de avenida Iberá y calle Sarmiento, alrededor de las 01.30 horas, se demoró a un joven -mayor de edad- que se encontraba observando el interior de domicilios, quien no contaba con documentación ni pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

En otro procedimiento, llevado a cabo en calle Valparaíso y avenida Maipú pasadas las 04.30 horas, personal policial intervino ante una riña entre varios sujetos, logrando la demora de uno de ellos, de 28 años de edad, a quien se le secuestró entre sus pertenencias, un arma blanca tipo cuchillo. El mismo no poseía documentación y presentaba signos de estar bajo efectos de haber ingerido algún tipo de sustancias.

Finalmente, en la mañana de hoy, cerca de las 08.00 horas, en calle Centeno y Río Limay, se demoró a un ciudadano de 38 años de edad, que se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública, alterando el orden y mostrando una actitud agresiva hacia transeúntes.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.