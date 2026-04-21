Personas demoradas y una computadora secuestrada en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
se registró alrededor de las 02:30 horas, en inmediaciones de calles Merceditas
de San Martín y calle 175 de esta ciudad, donde demoraron a un hombre de 37
años que se encontraba observando vehículos estacionados y no pudo acreditar su
identidad ni justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Posteriormente, alrededor de las
04:30 horas, en la intersección de avenida Cuarto Centenario y calle Neuquén,
los efectivos interceptaron a un joven –mayor de edad- que intentó evadir a los
uniformados, quien, al momento de su identificación, no poseía documentación y
llevaba consigo una computadora portátil sin poder justificar fehacientemente
su propiedad ni procedencia, procediéndose a su demora y al secuestro del
artefacto.
Asimismo, alrededor de las 08:00 horas,
en intersección de calles Argentina y Cura Brochero, demoraron a un joven de 28
años de edad, que encontraba merodeando, quien tampoco pudo acreditar identidad
ni justificar su permanencia en la zona.
En todos los casos, los demorados
y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se
prosigue con los tramites de cada caso.