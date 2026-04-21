martes, 21 de abril de 2026

Personas demoradas y una computadora secuestrada en diferentes procedimientos

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, llevaron adelante diversos procedimientos en distintos puntos de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro de un elemento de interés.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 02:30 horas, en inmediaciones de calles Merceditas de San Martín y calle 175 de esta ciudad, donde demoraron a un hombre de 37 años que se encontraba observando vehículos estacionados y no pudo acreditar su identidad ni justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Posteriormente, alrededor de las 04:30 horas, en la intersección de avenida Cuarto Centenario y calle Neuquén, los efectivos interceptaron a un joven –mayor de edad- que intentó evadir a los uniformados, quien, al momento de su identificación, no poseía documentación y llevaba consigo una computadora portátil sin poder justificar fehacientemente su propiedad ni procedencia, procediéndose a su demora y al secuestro del artefacto.

Asimismo, alrededor de las 08:00 horas, en intersección de calles Argentina y Cura Brochero, demoraron a un joven de 28 años de edad, que encontraba merodeando, quien tampoco pudo acreditar identidad ni justificar su permanencia en la zona.

En todos los casos, los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.