miércoles, 8 de abril de 2026

Recuperan una moto robada, hay un demorado

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial en trámite con la colaboración de la Unidad Fiscal interviniente, llevaron adelante tareas investigativas, logrando en la jornada del domingo 05-04-26 recuperar una motocicleta que habría sido sustraída recientemente, y además la aprehensión del presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 21:00 horas, luego de desplegar diversas diligencias investigativas, logrando de esta manera en la vía pública en inmediaciones de Avenida Cazadores Correntinos y calle Francia, hallar y secuestrar el rodado sustraído, tratándose de una motocicleta -marca Yamaha, modelo YBR-, como así también se procedió a la aprehensión de un hombre, sindicado como presunto autor del ilícito.

El hombre y el rodado recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente.