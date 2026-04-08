Recuperan una moto robada, hay un demorado

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial en trámite con la colaboración de la Unidad Fiscal interviniente, llevaron adelante tareas investigativas, logrando en la jornada del domingo 05-04-26 recuperar una motocicleta que habría sido sustraída recientemente, y además la aprehensión del presunto autor del hecho.
El procedimiento lo concretaron
cerca de las 21:00 horas, luego de desplegar diversas diligencias
investigativas, logrando de esta manera en la vía pública en inmediaciones de
Avenida Cazadores Correntinos y calle Francia, hallar y secuestrar el rodado sustraído,
tratándose de una motocicleta -marca Yamaha, modelo YBR-, como así también se
procedió a la aprehensión de un hombre, sindicado como presunto autor del
ilícito.
El hombre y el rodado recuperado
fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las
diligencias de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente.