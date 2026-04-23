Refuerzan la prevención con capacitación a efectivos policiales

El Ministerio de Seguridad, junto a la Jefatura de Policía de Corrientes, llevó adelante una nueva instancia de capacitación destinada a fortalecer la prevención de delitos rurales en la provincia.
En esta primera etapa, fueron
seleccionados 30 efectivos policiales, quienes recibieron formación específica
en materia de delitos rurales. A partir de la fecha, dichos efectivos pasarán a
integrar y reforzar las unidades especiales de seguridad rural en la zona de la
costa del Uruguay.
Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la capacidad operativa y preventiva en áreas rurales y de frontera, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y el resguardo de la producción y la comunidad.