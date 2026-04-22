Rescataron a una mujer que intentaba arrojarse del puente Chaco-Corrientes

En un operativo que destacó por
la rapidez y la capacidad de mediación, efectivos de la policía provincial
evitaron este miércoles por la mañana un desenlace fatal sobre el Puente
General Belgrano. La intervención se produjo tras un alerta vecinal que movilizó
a los servicios de emergencia de forma inmediata.
Alertados por transeúntes y
conductores que circulaban por la zona, el personal de la Unidad Especial de
Tránsito y Caminera (U.E.T y C) despachó al móvil P-913. Al llegar al lugar,
los uniformados se encontraron con una mujer que se hallaba en una situación de
crisis emocional extrema con aparentes intenciones de arrojarse al vacío.
Según informaron fuentes
policiales, el equipo actuante inició un protocolo de comunicación efectiva y
contención psicológica. Tras varios minutos de diálogo, los agentes lograron
que la mujer desistiera de su actitud, logrando ponerla a resguardo de manera
segura.
Una vez estabilizada la situación
en el lugar, se coordinó el traslado de la ciudadana a través del servicio de
emergencias 911. La mujer fue derivada a un centro asistencial para recibir la
atención médica y el soporte profesional necesario ante este tipo de cuadros de
vulnerabilidad.
Fuente: www.radiodos.com.ar