miércoles, 22 de abril de 2026

Rescataron a una mujer que intentaba arrojarse del puente Chaco-Corrientes

Tras una mediación exitosa, la persona fue trasladada para recibir asistencia médica.

En un operativo que destacó por la rapidez y la capacidad de mediación, efectivos de la policía provincial evitaron este miércoles por la mañana un desenlace fatal sobre el Puente General Belgrano. La intervención se produjo tras un alerta vecinal que movilizó a los servicios de emergencia de forma inmediata.

Alertados por transeúntes y conductores que circulaban por la zona, el personal de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera (U.E.T y C) despachó al móvil P-913. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una mujer que se hallaba en una situación de crisis emocional extrema con aparentes intenciones de arrojarse al vacío.

Según informaron fuentes policiales, el equipo actuante inició un protocolo de comunicación efectiva y contención psicológica. Tras varios minutos de diálogo, los agentes lograron que la mujer desistiera de su actitud, logrando ponerla a resguardo de manera segura.

Una vez estabilizada la situación en el lugar, se coordinó el traslado de la ciudadana a través del servicio de emergencias 911. La mujer fue derivada a un centro asistencial para recibir la atención médica y el soporte profesional necesario ante este tipo de cuadros de vulnerabilidad.

Fuente: www.radiodos.com.ar