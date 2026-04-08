San Cosme: Demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría San Cosme, junto con su Brigada de Investigación y el G.T.O de San Luis del Palmar, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoraron al presunto autor del hecho que se investiga.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Esperanza de esa
Localidad, lugar donde demoraron a un hombre mayor de edad -alias Eñe-, quien
estaría vinculados al hecho que se investiga.
El demorado fue trasladado a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.