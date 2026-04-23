San Lorenzo: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

En horas de la madrugada de hoy 23-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Lorenzo, en el marco de un legajo judicial en trámite lograron hallar y recuperar diversos elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo realizaron
tras un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por
la zona, logrando hallar y recuperar se procedió al secuestro preventivo de
varios elementos entre ellos un mandil de goma espuma -tipo pulman-, un cabezal
con riendas de cuero, un freno de hierro, dos estribos de bronce y un
cojinillo, los cuales estarían vinculados al hecho que se investiga.
Todo lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.