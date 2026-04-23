jueves, 23 de abril de 2026

San Lorenzo: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

En horas de la madrugada de hoy 23-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Lorenzo, en el marco de un legajo judicial en trámite lograron hallar y recuperar diversos elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron tras un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar se procedió al secuestro preventivo de varios elementos entre ellos un mandil de goma espuma -tipo pulman-, un cabezal con riendas de cuero, un freno de hierro, dos estribos de bronce y un cojinillo, los cuales estarían vinculados al hecho que se investiga.

Todo lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.