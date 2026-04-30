jueves, 30 de abril de 2026

San Luis del Palmar: La Policía realizará un importante operativo de seguridad por el “Festival motero del litoral”

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional I° San Luis del Palmar y de las Comisarías de distrito que le dependen, de la Dirección General De Seguridad Rural Y Ecológica, Dirección General De Grupos Especiales, y de la Dirección General De Seguridad Vial; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco del “FESTIVAL MOTERO DEL LITORAL”- SAN LUIS DEL PALMAR CORRIENTES-2026", a desarrollarse los días 01 y 02 de Mayo, teniendo como centro de exposición el "Complejo la Isidora", sito en Ruta N° 03 - B° San Francisco, de dicha localidad, en tanto, las demás actividades se realizaran en diversos puntos del casco urbano y suburbano; previéndose una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades dispuestas en el evento, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad, se advierta a los conductores, sobre el mismo que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.