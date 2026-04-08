San Luis del Palmar: Recuperan una moto robada, hay dos demorados

El hecho se habría registrado
frente a un domicilio ubicado en el Barrio 70 viviendas, y tras tomar
conocimiento del ilícito, se desplegó un operativo cerrojo en los accesos y
egresos, acompañado de intensas recorridas preventivas y tareas investigativas,
que incluyeron el análisis de registros fílmicos y relevamiento de la zona.
Como resultado del rápido
accionar policial, en la madrugada se logró localizar el rodado sustraído, el
cual se encontraba oculto en una zona de monte. Asimismo, fueron identificados
dos menores en inmediaciones del lugar y posteriormente se procedió a la
aprehensión de dos personas mayores, quienes estarían presuntamente vinculadas
al hecho.
Las personas demoradas junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosigue con los tramites del caso.