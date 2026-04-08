miércoles, 8 de abril de 2026

San Luis del Palmar: Recuperan una moto robada, hay dos demorados

En horas de la noche del domingo 05-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, tras tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un domicilio de esta localidad, finalmente lograron recuperar el rodado y demorar a dos de los presuntos autores.

El hecho se habría registrado frente a un domicilio ubicado en el Barrio 70 viviendas, y tras tomar conocimiento del ilícito, se desplegó un operativo cerrojo en los accesos y egresos, acompañado de intensas recorridas preventivas y tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos y relevamiento de la zona.

Como resultado del rápido accionar policial, en la madrugada se logró localizar el rodado sustraído, el cual se encontraba oculto en una zona de monte. Asimismo, fueron identificados dos menores en inmediaciones del lugar y posteriormente se procedió a la aprehensión de dos personas mayores, quienes estarían presuntamente vinculadas al hecho.

Las personas demoradas junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosigue con los tramites del caso.