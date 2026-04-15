San Luis del Palmar: Tras allanamiento la Policía rescató a un perro victima de maltrato

En la jornada de hoy 15-04-26, efectivos policiales del Area de Investigación de la Unidad Regional Uno y la Comisaria Distrito de San Luis del Palmar junto a su brigada de investigación, en el marco de un legajo judicial por maltrato animal, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento, en una vivienda ubicada por calle San Martín de la citada localidad, donde el personal procedió al rescate y resguardo de un canino – perro-, que se hallaba en evidente estado de vulnerabilidad, por lo que fue entregado al personal correspondiente.
Al respecto, por ante la Unidad Regional Uno, se prosiguieron con los tramites de rigor.