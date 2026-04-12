San Roque: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Roque, momentos en que realizaban recorridas de prevención, más precisamente en zonas del barrio 40 viviendas, observaron a un joven circulando a bordo de una motocicleta de 110 y quien, al notar la presencia policial, realiza una maniobra y emprende su huida.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos realizaron un seguimiento controlado, lo que permitió visualizar a esta
persona ingresando a un domicilio, por lo que desde la parte exterior del lugar
se entrevistan con el propietario del lugar quien manifestó no haber autorizado
el ingreso del joven; asimismo, con la previa autorización de las autoridades
judiciales en turno, se procedió al secuestro preventivo del rodado, logrando
determinar que la numeración del motor se hallaba adulterado y además que el
cuadro pertenecería a otra motocicleta.
El rodado secuestrado fue
trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las investigaciones
correspondientes.