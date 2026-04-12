domingo, 12 de abril de 2026

San Roque: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Roque, momentos en que realizaban recorridas de prevención, más precisamente en zonas del barrio 40 viviendas, observaron a un joven circulando a bordo de una motocicleta de 110 y quien, al notar la presencia policial, realiza una maniobra y emprende su huida.

Por tal motivo, los mencionados efectivos realizaron un seguimiento controlado, lo que permitió visualizar a esta persona ingresando a un domicilio, por lo que desde la parte exterior del lugar se entrevistan con el propietario del lugar quien manifestó no haber autorizado el ingreso del joven; asimismo, con la previa autorización de las autoridades judiciales en turno, se procedió al secuestro preventivo del rodado, logrando determinar que la numeración del motor se hallaba adulterado y además que el cuadro pertenecería a otra motocicleta.

El rodado secuestrado fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.