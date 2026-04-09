jueves, 9 de abril de 2026

Se está llevando a cabo una capacitación de "Estrategias de intervención y contención para alteración del orden público" para efectivos motorizados de la Policía de Corrientes

Siguiendo el lineamiento del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, el día miércoles 08-04-26 y hasta el viernes 10-04-26, se lleva a cabo una capacitación en el círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, relacionada a "Estrategias de intervención y contención para alteración del orden público", dictada especialmente al personal policial motorizado.

Dicha capacitación, tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos operativos del personal para la prevención, intervención, contención y control de este tipo de situaciones en el ámbito urbano, priorizando la seguridad vial, el orden público, la protección de terceros y el accionar policial coordinado, racional y ajustado a la legalidad. El contenido desarrollado coincide con una propuesta institucional orientada a inteligencia previa, monitoreo, saturación preventiva, intercepción selectiva, contención perimetral y actuación posterior con respaldo probatorio.

Cabe señalar, que el mismo, esta dictado por el Director de Planeamiento y Operaciones, comisario Mayor Lic. Alfredo Ricardo Delgado y en la jornada de hoy finalizó con un intercambio de ideas entre los participantes.