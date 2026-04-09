Se está llevando a cabo una capacitación de "Estrategias de intervención y contención para alteración del orden público" para efectivos motorizados de la Policía de Corrientes

Dicha capacitación, tuvo como
finalidad fortalecer los conocimientos operativos del personal para la
prevención, intervención, contención y control de este tipo de situaciones en
el ámbito urbano, priorizando la seguridad vial, el orden público, la protección
de terceros y el accionar policial coordinado, racional y ajustado a la
legalidad. El contenido desarrollado coincide con una propuesta institucional
orientada a inteligencia previa, monitoreo, saturación preventiva, intercepción
selectiva, contención perimetral y actuación posterior con respaldo probatorio.
Cabe señalar, que el mismo, esta dictado
por el Director de Planeamiento y Operaciones, comisario Mayor Lic. Alfredo
Ricardo Delgado y en la jornada de hoy finalizó con un intercambio de ideas
entre los participantes.