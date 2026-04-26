Secuestran elementos abandonados tras operativos de prevención

El primero de los procedimientos
tuvo lugar en inmediaciones de avenida Loreto y calle 480 de esta ciudad, donde
los uniformados observaron a dos individuos transportando un monitor y un
termo. Al ser advertidos, los mismos hicieron caso omiso a las indicaciones y
se dieron a la fuga hacia un descampado (pinal), abandonando los objetos en el
lugar, los cuales fueron posteriormente secuestrados.
Minutos más tarde, en otro sector
de la jurisdicción, más precisamente en intersección de calles Valdespeña y
pasillo Ñangapiry, visualizaron a un sujeto que llevaba consigo una bicicleta,
quien adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial, el mismo
haciendo caso omiso a las indicaciones de los policías, arrojó el rodado y
escapó hacia una zona descampada, logrando darse a la fuga.
En ambos casos, los elementos
fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la citada dependencia
policial, continuándose con las actuaciones correspondientes a fin de
establecer su procedencia.