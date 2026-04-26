domingo, 26 de abril de 2026

Secuestran elementos abandonados tras operativos de prevención

En la jornada de ayer 25-04-26, efectivos policiales de la Comisaría vigésimo primera urbana, en el marco de recorridas de prevención realizadas en el ámbito de su jurisdicción, lograron el secuestro de distintos elementos que se presume que habrían sido descartados por personas que intentaron evadir el accionar policial.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de avenida Loreto y calle 480 de esta ciudad, donde los uniformados observaron a dos individuos transportando un monitor y un termo. Al ser advertidos, los mismos hicieron caso omiso a las indicaciones y se dieron a la fuga hacia un descampado (pinal), abandonando los objetos en el lugar, los cuales fueron posteriormente secuestrados.

Minutos más tarde, en otro sector de la jurisdicción, más precisamente en intersección de calles Valdespeña y pasillo Ñangapiry, visualizaron a un sujeto que llevaba consigo una bicicleta, quien adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial, el mismo haciendo caso omiso a las indicaciones de los policías, arrojó el rodado y escapó hacia una zona descampada, logrando darse a la fuga.

En ambos casos, los elementos fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la citada dependencia policial, continuándose con las actuaciones correspondientes a fin de establecer su procedencia.