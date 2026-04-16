Secuestran más de 236 dosis de cocaína, dinero en efectivo, un aire comprimido, celulares y otros elementos, hay una mujer detenida

En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un total de 236 dosis de
sustancia en polvo, color blanco (positivo para cocaína con más de 117 gramos),
07 envoltorios de polietileno de mayor tamaño con la misma sustancia (con un
peso de 65,46 gramos aproximadamente), 01 caja con 34 cilindros de polvo blanco
compactos, recortes, un arma de aire comprimido, tijeras, cartuchos calibre
9 mm, .22 y .388, 06 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Cabe señalar que,
la sustancia secuestrada tiene un aforo de más de 5.400.000 pesos.
Por el hecho, en el lugar, se
detuvo a una mujer mayor de edad, quien, junto con lo secuestrado fue puesta a
disposición de la justicia y trasladada hasta la citada Dirección General a fin
de continuar con las diligencias del caso.