jueves, 16 de abril de 2026

Secuestran más de 236 dosis de cocaína, dinero en efectivo, un aire comprimido, celulares y otros elementos, hay una mujer detenida

B° COLOMBIA GRANADEROS
En relación a un legajo judicial en trámite, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en forma conjunta y coordinada con personal de la División PAR, diligenciaron en la mañana de hoy 16-04-26 una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Colombia Granadero.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un total de 236 dosis de sustancia en polvo, color blanco (positivo para cocaína con más de 117 gramos), 07 envoltorios de polietileno de mayor tamaño con la misma sustancia (con un peso de 65,46 gramos aproximadamente), 01 caja con 34 cilindros de polvo blanco compactos, recortes, un arma de aire comprimido, tijeras, cartuchos calibre 9 mm, .22 y .388, 06 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Cabe señalar que, la sustancia secuestrada tiene un aforo de más de 5.400.000 pesos.

Por el hecho, en el lugar, se detuvo a una mujer mayor de edad, quien, junto con lo secuestrado fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada Dirección General a fin de continuar con las diligencias del caso.