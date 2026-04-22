Tatacuá: La Policía logró hallar sano y salvo a un hombre mayor de edad que estaba desorientado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tatacua tras un rápido y efectivo trabajo investigativo llevado a cabo, lograron hallar a un hombre quien horas antes habría salido de su domicilio y al desorientarse no pudo regresar.
El hecho se registró cerca del
mediodía de hoy 22-04-26, luego de que familiares solicitaran la colaboración
del personal policial para la búsqueda de un hombre de 77 años de edad, quien
habría salido de su domicilio en horas más tempranas con intenciones de
dirigirse hacia la carnicería, pero el mismo no regreso, manifestando además
que, por su edad, el mismo suele desorientarse.
Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron inicio a una intensa búsqueda, lo que permitió finalmente localizar al mismo en la entrada de la localidad de Tabay, encontrándose en buen estado de salud, por lo que fue trasladado y entregado a sus familiares.