miércoles, 8 de abril de 2026

Tras allanamiento detienen a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, diligenciaron en horas del mediodía de ayer 07-04-26 una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Popular, lugar donde lograron la detención de un hombre mayor de edad, quien era buscado por estar presunta mente relacionado a una causa judicial y por la cual debía cumplir una condena.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de un intenso trabajo investigativo., lo que permitió determinar el lugar donde residía esta persona, quien finalmente fue detenido, tratándose de un mayor de 31 años de edad.

Al respecto, la persona detenida fue trasladado hasta la citada dependencia para continuar con las diligencias del caso.