jueves, 16 de abril de 2026

Tras allanamiento la Policía secuestró una moto y una escopeta, hay dos personas demoradas

Ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, dieron cumplimiento a una orden judicial, diligenciado en un domicilio ubicado en el barrio Lomas del Mirador, lugar donde lograron secuestrar una motocicleta de 110cc., y una escopeta calibre .14.

El procedimiento, fue realizado en horas de la mañana, logrando hallar y secuestrar una motocicleta -marca Honda Wave- la cual, poseía pedido de secuestro, además secuestraron una escopeta cal. 14 con cachas de maderas, además, en el lugar también se demoró a dos personas mayores de edad.

Los elementos secuestrados junto a las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada dependencia donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.