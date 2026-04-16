Tras allanamiento la Policía secuestró una moto y una escopeta, hay dos personas demoradas

Ayer 15-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, dieron cumplimiento a una orden judicial, diligenciado en un domicilio ubicado en el barrio Lomas del Mirador, lugar donde lograron secuestrar una motocicleta de 110cc., y una escopeta calibre .14.
El procedimiento, fue realizado
en horas de la mañana, logrando hallar y secuestrar una motocicleta -marca
Honda Wave- la cual, poseía pedido de secuestro, además secuestraron una
escopeta cal. 14 con cachas de maderas, además, en el lugar también se demoró a
dos personas mayores de edad.
Los elementos secuestrados junto
a las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y
trasladadas hasta la citada dependencia donde se llevaron a cabo las
diligencias correspondientes.