Tras allanamiento secuestran dinero en efectivo y elementos de dudosa procedencia, hay una mujer detenida

En la jornada de hoy 23-04-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y detuvieron a una mujer.
El diligenciamiento del mandato
judicial se concretó en una vivienda ubicada por calle Verona entre calles
Renacimiento y Yugoslavia, donde los citados efectivos hallaron dinero en
efectivo, dos tijeras y recortes varios, los cuales fueron secuestrados bajo
las formalidades legales, además, una mujer de 30 años de edad fue detenida,
quien estaría presuntamente vinculada al hecho que se investiga.
La detenida, junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde continuaron con los tramites al respecto.