Tras allanamientos la Policía secuestró dinero en efectivo

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito de San Luis del Palmar junto al sus pares de la División de Investigación Criminal dependientes de la Unidad Regional I, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, referente a un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto-, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron dinero en efectivo.
El procedimiento se realizó luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda, de donde habrían sustraído una importante suma de dinero.
Al respecto, se iniciaron amplias labores investigativas, lo que resulto en el diligenciamiento del mandato judicial, el cual, fue realizado en un domicilio ubicado en el Bº 184 viviendas de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales, secuestraron dinero en efectivo, el cual, se encontraría presuntamente vinculado al hecho.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.