Tras diversas labores investigativas la Policía recuperó una bicicleta que fue denunciada como sustraída

El procedimiento se realizó
alrededor de las 14:30 horas, luego de que los citados efectivos tomaron
conocimiento de un ilícito ocurrido días atrás en el barrio Rio Parana, donde
personas de identidad desconocida habrían sustraída una bicicleta – marca Beynolds,
rodado 29”-, por lo que, iniciaron una amplia labor investigativa, por lo que,
encontrándose de recorridas por calles Martin Porta y Cabo de Horno, observaron
a una persona con un rodado con similares características quien al notar la
presencia policial, abandona la bicicleta en la vía pública y huye del lugar,
perdiéndose por las inmediaciones, procediendo al secuestro de la misma, la
cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser la denunciada como
sustraída.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.