sábado, 25 de abril de 2026

Tras diversas labores investigativas la Policía recuperó una bicicleta que fue denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 24-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Quinta Urbana, en el marco de un legajo judicial que se investiga, tras realizar diversas labores investigativas, lograron recuperar una bicicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:30 horas, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido días atrás en el barrio Rio Parana, donde personas de identidad desconocida habrían sustraída una bicicleta – marca Beynolds, rodado 29”-, por lo que, iniciaron una amplia labor investigativa, por lo que, encontrándose de recorridas por calles Martin Porta y Cabo de Horno, observaron a una persona con un rodado con similares características quien al notar la presencia policial, abandona la bicicleta en la vía pública y huye del lugar, perdiéndose por las inmediaciones, procediendo al secuestro de la misma, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser la denunciada como sustraída.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.