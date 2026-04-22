miércoles, 22 de abril de 2026

Tras dos allanamientos la Policía desbarató un desarmadero de motos, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 22-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal -DIC- diligenciaron dos órdenes de allanamientos en domicilios ubicados en el barrio Quinta Ferre, lugares donde lograron desarticular un desarmadero ilegal de motocicletas y demorar a un hombre mayor de edad.

Los procedimientos, lo concretaron luego de minuciosos trabajos investigativos llevados a cabo en relación a diferentes hechos delictivos -robo y hurto de motocicletas-, lo que los llevo a dos domicilios ubicados por calle 9 de Mayo, donde secuestraron moto-partes pertenecientes a diferentes motocicletas, así también un hombre mayor de edad fue identificado y demorado a fin de realizar las averiguaciones correspondientes sobre si tendría o no relación con los hechos que se investigan.

La persona demorada y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.


 