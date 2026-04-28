Tras la inspección de talleres mecánicos, la Policía secuestró tres motos de dudosa procedencia

SAN CAYETANO
En horas del mediodía de hoy 28-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de San Cayetano en forma conjunta y coordinada con la Unidad Anti arrebatos, llevaron adelante inspección de talleres ubicado en San Cayetano, oportunidad en que secuestraron tres motocicletas de dudosa procedencia.
Uno de los procedimientos lo
llevaron a cabo por Avenida San Héctor Valdivieso Sáenz y Ruta Nacional N° 12 y
el otro a los pocos metros del mismo lugar, oportunidad en que hallaron y
secuestraron tres motocicletas, por falta de documentaciones y una de ellas, a
simple vista se encontraba armada con diferentes partes de otros rodados de
dudosa procedencia.
En el lugar se identificó a dos
personas mayores de edad, en tanto los rodados secuestrados fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia, donde se
continúan con los trámites correspondientes.