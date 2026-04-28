Tras rápido accionar la Policía recuperó una moto que fuera denunciada como sustraída

El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo
ocurrido en la madrugada, donde personas de identidad desconocida habrían
sustraído una motocicleta -marca Zanella ZB 110cc.- de un inmueble ubicado por
Ruta Provincial N° 5, por lo que, rápidamente iniciaron una amplia labor
investigativa.
En ese contexto y encontrándose
de recorridas en inmediaciones de la jurisdicción, divisaron a un joven a bordo
de una motocicleta con similares características, quien, al notar la presencia
policial abandono el rodado en la vía pública, más precisamente por calles
Costanera Norte y Zaragoza, perdiéndose en las inmediaciones, procediendo los
efectivos al secuestro de la motocicleta, la cual, tras las correspondientes averiguaciones,
resultó ser la denunciada como sustraída, además, cabe señalar, que el presunto
autor se encuentra identificado y se continúan con las tareas para lograr su
demora.
EL rodado recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor.