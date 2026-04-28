martes, 28 de abril de 2026

Tras rápido accionar la Policía recuperó una moto que fuera denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 27-04-26, efectivos policiales de la Comisaría Décima Urbana en forma conjunta con la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial que se investiga, referente a la sustracción de una motocicleta, en un rápido y eficaz accionar, lograron finalmente recuperar el rodado.

El procedimiento se concretó luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la madrugada, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta -marca Zanella ZB 110cc.- de un inmueble ubicado por Ruta Provincial N° 5, por lo que, rápidamente iniciaron una amplia labor investigativa.

En ese contexto y encontrándose de recorridas en inmediaciones de la jurisdicción, divisaron a un joven a bordo de una motocicleta con similares características, quien, al notar la presencia policial abandono el rodado en la vía pública, más precisamente por calles Costanera Norte y Zaragoza, perdiéndose en las inmediaciones, procediendo los efectivos al secuestro de la motocicleta, la cual,  tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser la denunciada como sustraída, además, cabe señalar, que el presunto autor se encuentra identificado y se continúan con las tareas para lograr su demora.

EL rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.