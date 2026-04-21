Tras un exitoso operativo policial llegó a Itatí la 126º Peregrinación de los Tres Pueblos

Tal como estaba programado, en la tarde de hoy martes 21-04-26, arribó a la Basílica de Itatí la feligresía católica de las comunidades de Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme, en lo que se conoce como la "Peregrinación de los Tres Pueblos", en su edición número 126.
Según destacaron, todo se desarrolló con gran tranquilidad, lo cual marcó el éxito del fuerte dispositivo de Seguridad que se llevó a cabo, el cual fuera diagramado desde el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía.
En todo el trayecto, se contó con el apoyo de efectivos de la Policía, a caballo, motocicletas, patrulleros, y en cuatriciclos, además de los efectivos que trabajaron en los controles de ruta, donde direccionaron el tránsito.
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