miércoles, 22 de abril de 2026

Tras un rápido accionar demoran a un joven y recuperan un celular

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Séptima Urbana, en la tarde de ayer 21-04-26, tras tomar conocimiento de un licito, en un rápido accionar, lograron la aprehensión de un joven, el secuestro de una motocicleta, además recuperar un teléfono celular sustraído.

Dicho procedimiento lo concretaron alrededor de las 16:30 horas, cuando los mencionados efectivos tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto arrebato en inmediaciones de calle Gutenberg al 2800 aproximadamente, por lo que de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar, donde al llegar visualizaron a un sujeto a bordo de una motocicleta con características similares, quien intento darse la fuga, arrojando un elemento durante la huida, siendo alcanzado en la intersección de avenida Cuarto Centenario y Pasaje Campana, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 18 años de edad y al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba, -marca Honda modelo Wave 110c.c- .

Asimismo, personal de la Unidad Especial Antiarrebato, colaboró en el resguardando al objeto descartado, el cual resultó ser un teléfono celular -marca iPhone 13-, secuestrándose bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, el aprehendido junto a los secuestrado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.