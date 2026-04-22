Tras un rápido accionar demoran a un joven y recuperan un celular

Dicho procedimiento lo concretaron alrededor de las 16:30
horas, cuando los mencionados efectivos tomaron conocimiento a través del
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto arrebato en inmediaciones
de calle Gutenberg al 2800 aproximadamente, por lo que de manera inmediata se
dirigieron hacia el lugar, donde al llegar visualizaron a un sujeto a bordo de
una motocicleta con características similares, quien intento darse la fuga,
arrojando un elemento durante la huida, siendo alcanzado en la intersección de
avenida Cuarto Centenario y Pasaje Campana, donde procedieron a la aprehensión
de un joven de 18 años de edad y al secuestro de la motocicleta en la que se
desplazaba, -marca Honda modelo Wave 110c.c- .
Asimismo, personal de la Unidad Especial Antiarrebato,
colaboró en el resguardando al objeto descartado, el cual resultó ser un
teléfono celular -marca iPhone 13-, secuestrándose bajo las formalidades
legales correspondientes.
Al respecto, el aprehendido junto a los secuestrado fue
puesto a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados hasta la
citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.