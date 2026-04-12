Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En horas de la mañana de hoy 12-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hecho delictivo registrado por calle P. Justo, donde personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta -marca Honda Wave- a un hombre mayor de edad.
Por tal motivo, con la premura
del caso, los uniformados dieron inicio a una rápido rastrillaje y búsqueda del
rodado, lo que permitió finalmente por intersección de Pasaje Galarza entre
Chacabuco y Bompland visualizar una motocicleta abandonada, el cual a simple
vista coincidía con la denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada de
manera preventiva y tras las primeras averiguaciones realizadas se logró
determinar que efectivamente se trataría del rodado en cuestión.
La motocicleta secuestrada, fue
trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del
caso.