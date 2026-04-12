domingo, 12 de abril de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En horas de la mañana de hoy 12-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hecho delictivo registrado por calle P. Justo, donde personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta -marca Honda Wave- a un hombre mayor de edad.

Por tal motivo, con la premura del caso, los uniformados dieron inicio a una rápido rastrillaje y búsqueda del rodado, lo que permitió finalmente por intersección de Pasaje Galarza entre Chacabuco y Bompland visualizar una motocicleta abandonada, el cual a simple vista coincidía con la denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada de manera preventiva y tras las primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que efectivamente se trataría del rodado en cuestión.

La motocicleta secuestrada, fue trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.