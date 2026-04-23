Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída, hay un joven demorado

La investigación dio inicio,
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de
una motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.-, la cual fuera sustraída en horas
de la mañana en inmediaciones de la Costanera Sur de esta ciudad, por lo que,
se iniciaron diferentes tareas operativas y el análisis de las cámaras de
seguridad de la zona, lo que posibilito la identificación del presunto autor
del hecho.
En este contexto, se dio inicio a
un exhaustivo rastrillaje y el despliegue de móviles policiales en distintos
puntos de la ciudad, por lo que, encontrándose por calle Marcos Sastre entre
calles Mar del Plata y Andrade, divisaron a una persona a bordo de una
motocicleta con similares características, procediendo a su identificación,
resultando ser un joven mayor de edad, quien no supo justificar la procedencia
del mismo, además, siguiendo la línea investigativa el rodado resulto ser el
denunciado como sustraído.
El demorado y el rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con las diligencias de rigor.