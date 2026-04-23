jueves, 23 de abril de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto recientemente sustraída, hay un joven demorado

En la tarde de ayer 22-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, en el marco de un hecho delictivo que se investiga por – supuesto robo-, luego de realizar amplias tareas de investigación, respecto a la sustracción de una motocicleta, lograron recuperar el rodado y demoraron al presunto autor.

La investigación dio inicio, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Motomel Blitz 110cc.-, la cual fuera sustraída en horas de la mañana en inmediaciones de la Costanera Sur de esta ciudad, por lo que, se iniciaron diferentes tareas operativas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, lo que posibilito la identificación del presunto autor del hecho.

En este contexto, se dio inicio a un exhaustivo rastrillaje y el despliegue de móviles policiales en distintos puntos de la ciudad, por lo que, encontrándose por calle Marcos Sastre entre calles Mar del Plata y Andrade, divisaron a una persona a bordo de una motocicleta con similares características, procediendo a su identificación, resultando ser un joven mayor de edad, quien no supo justificar la procedencia del mismo, además, siguiendo la línea investigativa el rodado resulto ser el denunciado como sustraído.

El demorado y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.