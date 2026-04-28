Tras un rápido accionar la Policía recuperó un automóvil denunciado como sustraído, hay dos personas demoradas

El procedimiento, habría
finalizado por intersección calles Los Tulipanes y Bilbao, donde identificaron
y demoraron a los mismos, tratándose de una mujer de 22 y un hombre de 31 años
de edad.
Cabe señalar que, el presunto
autor sería de alias “niño rata”, acompañado de otros de apodos “paloi” y
“goma”, todos con frondosos prontuarios, quienes además estarían presuntamente
involucrados a otro hecho delictivo relacionados la sustracción de una motocicleta
del interior de un country que también fue recuperada en la jornada de hoy y,
el primero nombrado días pasado ya fue detenido en otra causa.
Por el hecho, se continúan
realizando los trabajos investigativos a fin de dar con su localización y
posterior aprehensión, en tanto las personas demoradas y el rodado secuestrado
fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria
jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias al respecto.