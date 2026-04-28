martes, 28 de abril de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó un automóvil denunciado como sustraído, hay dos personas demoradas

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos en forma conjunta y coordinada con otras áreas de la Policía, lograron en horas de la tarde de ayer 27-04-26, tras un rápido accionar, recuperar una camioneta denunciada como sustraída en un domicilio ubicado en Paso Martínez, donde personas desconocidas sustrajeron una camioneta –marca Renault Sandero Duster-, cuyo hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad que habría ocurrido en horas de la madrugada de la fecha, pudiéndose identificar al presunto autor y sus cómplices, quienes fueron demorados en la vía pública dos de ellos, tras un seguimiento controlado por los barrios Lomas del Mirador, Molina Punta y Punta Taitalo, siendo finalmente demorados dos de los ocupantes del rodado, quienes estarían presuntamente sindicados como colaboradores del hecho.

El procedimiento, habría finalizado por intersección calles Los Tulipanes y Bilbao, donde identificaron y demoraron a los mismos, tratándose de una mujer de 22 y un hombre de 31 años de edad.

Cabe señalar que, el presunto autor sería de alias “niño rata”, acompañado de otros de apodos “paloi” y “goma”, todos con frondosos prontuarios, quienes además estarían presuntamente involucrados a otro hecho delictivo relacionados la sustracción de una motocicleta del interior de un country que también fue recuperada en la jornada de hoy y, el primero nombrado días pasado ya fue detenido en otra causa.

Por el hecho, se continúan realizando los trabajos investigativos a fin de dar con su localización y posterior aprehensión, en tanto las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias al respecto.