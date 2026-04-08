Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Novena urbana, fueron alertados en horas del mediodía del lunes 06-04-26 sobre un hecho delictivo, en el cual persona desconocida habría sustraído una bicicleta rodado 26.
Por tal motivo, con la premura
del caso, los uniformados dieron inicio a tareas investigativas y rastrillajes,
lo que permitió finalmente en una zona de malezas ubicado en cercanías a la
Costa del Rio Parana, hallar y secuestrar el rodado -maca Philco- denunciado
como sustraído.
La bicicleta fue trasladada hasta
la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.