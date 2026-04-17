Tras una intensa investigación recuperan elementos robados en Paso de la Patria

Luego de tomar conocimiento de los diferentes ilícitos ocurridos en el ámbito de la citada localidad, los efectivos iniciaron una minuciosa y paciente labor investigativa, lo que posibilito hallar y recuperar una cortadora de césped, un tubo de gas – de 10 kilogramos- y una bicicleta – marca Nordic-, los cuales se encontrarían vinculados a los hechos investigados.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.