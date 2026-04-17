viernes, 17 de abril de 2026

Tras una intensa investigación recuperan elementos robados en Paso de la Patria

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de la Patria junto sus pares de la División de Investigación Criminal de esa localidad, en el marco de diferentes legajos judiciales que se investigan con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, tras amplias labores investigativas, lograron recuperar varias cosas vinculadas a distintos hechos delictivos. 

Luego de tomar conocimiento de los diferentes ilícitos ocurridos en el ámbito de la citada localidad, los efectivos iniciaron una minuciosa y paciente labor investigativa, lo que posibilito hallar y recuperar una cortadora de césped, un tubo de gas – de 10 kilogramos- y una bicicleta – marca Nordic-, los cuales se encontrarían vinculados a los hechos investigados. 

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.